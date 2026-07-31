Svarta lådan ska analyseras efter båtolyckan – Fritidsbåten bärgas

Utredningen efter den misstänkta båtolyckan utanför Tjörn har tagit flera nya steg. Befälhavaren på handelsfartyget har anhållits misstänkt för brott, samtidigt som Statens haverikommission nu ska analysera fartygets svarta låda. Polisen uppger också att den förlista fritidsbåten kommer att bärgas.

Åklagarmyndigheten meddelade på på fredagsförmiddagen att befälhavaren på det norska handelsfartyget sedan torsdagskvällen är anhållen. Förundersökningen gäller misstänkt vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död.

Statens haverikommission har samtidigt fått tillgång till handelsfartygets svarta låda. Enligt Aftonbladet ska innehållet nu analyseras. Den kan bland annat innehålla ljudupptagningar från bryggan som kan ge en tydligare bild av vad som hände ombord före olyckan.

Polisen uppger även för P4 Göteborg att den förlista fritidsbåten kommer att bärgas. Bärgningen väntas bli en viktig del av den tekniska undersökningen och ska bidra till att klarlägga händelseförloppet.

Olyckan inträffade i tisdags kväll mellan Tjörn och Kungälv. Två personer räddades ur vattnet med allvarliga skador, medan en kvinna och ett barn omkom. Utredningen kring vad som orsakade olyckan pågår fortfarande.