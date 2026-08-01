211 unga seglare gjorde upp om nordiska mästartitlar i Stenungsund

Efter flera dagar med kappsegling, nordiska möten och fina vindförhållanden avgjordes Nordic Youth Championship 2026 i Stenungsund. Stenungsunds Segelsällskap stod värd för 211 unga seglare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.
Mästerskapet pågick mellan den 28 juli och 1 augusti och samlade några av Nordens främsta juniorseglare.
Nordiska mästare korades i Optimist pojkar, Optimist flickor, ILCA 4 och ILCA 6. I Optimist avgjordes även lagsegling, så kallad team racing, för både flickor och pojkar.
Klassen 29er genomfördes som en separat regatta utan nordisk mästerskapsstatus.
Utmanande segling på fjorden
Under den tredje tävlingsdagen stod lagseglingen i Optimist i centrum. Samtidigt bjöd friska vindar ute på fjorden ILCA- och 29er-seglarna på både fina och utmanande förhållanden.
Tävlingarna blev också en mötesplats för unga seglare från hela Norden. För många av deltagarna var mästerskapet ett av de första större internationella arrangemangen i karriären.
Svenska framgångar
Det blev flera svenska segrar under mästerskapet.
Otto Lassarp från Lidingö Jolleseglare vann Optimist pojkar, medan klubbkamraten Julietta Lassarp tog hem segern i Optimist flickor.
I ILCA 4 vann Hugo J Eklöv från Göteborgs Kungliga Segelsällskap och i ILCA 6 gick segern till Marius Graudums från Kungliga Svenska Segelsällskapet.
Team Sweden vann lagseglingen för Optimist pojkar, medan Team Denmark tog hem flickklassen.
29er-regattan vanns av Cornelia Baldock Frost och Freja Björling Duell från Göteborgs Kungliga Segelsällskap.
Stort ideellt arbete bakom mästerskapet
Bakom arrangemanget låg ett omfattande samarbete mellan funktionärer, domare och andra ideella krafter från seglingsklubbar i Sverige och övriga Norden.
– Det har varit jättekul att se hur så många människor från olika seglarklubbar har gått samman och hjälpts åt. Vi har haft funktionärer och domare från hela Sverige på plats. Det är det fina med seglingen – vi arbetar över klubbgränserna och tillsammans kan vi genomföra en så här stor tävling, säger Patrik Johansson från Stenungsunds Segelsällskap.
Tjörnbro Arena fungerade som samlingsplats för seglare, ledare, funktionärer och medföljande familjer under mästerskapet.
Årets vinnare
Optimist pojkar:
Otto Lassarp, Lidingö Jolleseglare, Sverige.
Optimist flickor:
Julietta Lassarp, Lidingö Jolleseglare, Sverige.
ILCA 4:
Hugo J Eklöv, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Sverige.
ILCA 6:
Marius Graudums, Kungliga Svenska Segelsällskapet, Sverige.
Lagsegling Optimist pojkar:
Team Sweden.
Lagsegling Optimist flickor:
Team Denmark.
29er-regattan:
Cornelia Baldock Frost och Freja Björling Duell, Göteborgs Kungliga Segelsällskap, Sverige.
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