Befälhavaren begärs häktad efter dödsolyckan i Hakefjorden

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter och en dödvikt på 5 000 ton. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Befälhavaren på det norska handelsfartyg som var inblandat i den allvarliga båtolyckan den 28 juli har begärts häktad misstänkt för vållande till annans död. Mannen har varit anhållen sedan torsdagskvällen.

Misstanken om vårdslöshet i sjötrafik kvarstår, men den brottsrubriceringen kan inte ensam ligga till grund för en häktning eftersom straffskalan är för låg.

Olyckan inträffade i Hakefjorden, mellan Marstrand och Tjörn.

Åklagaren ser flyktfara

Senior åklagare James von Reis, som leder förundersökningen, uppger att befälhavaren saknar hemvist i Sverige, något annat nordiskt land eller ett EU-land.

Åklagaren bedömer därför att det finns risk för att mannen lämnar landet. Eftersom utredningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede anses det även finnas risk för att viktiga vittnen kan påverkas.

– Befälhavaren saknar hemvist i Sverige eller något annat nordiskt land eller EU-land och därför finns det en flyktfara. Utredningen är i tidigt skede och det finns även risk för otillbörlig påverkan på viktiga vittnen. Därför begär jag honom häktad, säger senior åklagare James von Reis.

Förhandling senast på måndag

Häktningsförhandlingen ska hållas under söndagen eller senast på måndagen.

Två personer omkom i olyckan och två personer fördes till sjukhus. Utredningen av händelseförloppet fortsätter.