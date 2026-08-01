Dags för Västerhavsveckan – Havet står i centrum i nio dagar

Den 1–9 augusti arrangeras Västerhavsveckan längs hela västkusten. I Stenungsund, Tjörn och Orust väntar ett stort antal aktiviteter för både barn och vuxna – från marinbiologi, segling och krabbfiske till föredrag, film, strandstädning och livet under havsytan.

Västerhavsveckan är en årlig temavecka som sträcker sig från Kullaberg i söder till Strömstad i norr. Offentliga verksamheter, föreningar, forskare och andra aktörer står bakom flera hundra programpunkter med fokus på havsmiljö, forskning, friluftsliv och hållbarhet.

I STO-området blir det tre särskilda dagar med större program: Gullholmen på tisdagen, Skärhamn på onsdagen och Stenungsund på torsdagen.

Havsdag på Gullholmen och Härmanö

Tisdagen den 4 augusti fylls Gullholmen och Härmanö med aktiviteter på flera platser. Vid Ångbåtsbryggan kan besökarna bland annat kliva ombord på toppsegelskonaren Kvartsita, möta forskare och marinbiologer samt prova på segling.

Programmet innehåller även Havsverkstan, filmvisningar, föredrag, blomstervandringar för både vuxna och barn samt en strandstädningstur med båt. Dagen avslutas med konsert på Grindebackens Strandhak. Aktiviteterna pågår från förmiddag till tidig kväll.

Under hela Västerhavsveckan finns dessutom en interaktiv hamnpromenad på Orust och en utställning om västkustens djur- och fågelliv på Gullholmsgården.

Forskare, havsmiljö och fiskeregler i Skärhamn

Onsdagen den 5 augusti är Skärhamn en av Västerhavsveckans större mötesplatser. Där kan besökarna träffa forskare, göra experiment och undersöka djur och växter från havet tillsammans med marinbiologerna i Havsverkstan.

Länsstyrelsen finns på plats med fisketillsynsbåten Fiskalen. Besökare kan ställa frågor om fiskeregler, märkning av redskap, bojar och burar. Den som behöver uppgradera sin hummertina kan även få bomullstråd.

På kajen presenteras också arbetet med att skydda strandängar mot erosion. Länsstyrelsen testar naturbaserade skydd på bland annat Tjörn och i Stenungsund, där målet är att minska erosionen utan att skada den biologiska mångfalden.

I TSS-huset hålls föredrag om marina kolonilotter och småskalig odling i havet. Senare under dagen berättar en oceanograf från SMHI om klimatförändringarna och havens framtid.

Barn och unga kan också delta i aktiviteter och workshops, medan Nordiska Akvarellmuseet erbjuder akvarellverkstad på bryggan under hela veckan.

Hela familjen möter havet i Stenungsund

Torsdagen den 6 augusti flyttar Västerhavsveckan in vid Molekylverkstan och kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Under dagen erbjuds bland annat vattenexperiment, strandlabb, krabbmete, poängpromenad, jättesåpbubblor och radiostyrda båtar i Kulturhusparken. Sjöräddningssällskapet visar sina båtar och Stenungsunds Segelsällskap erbjuder möjlighet att prova på segling.

Havsverkstans marinbiologer finns också på plats. Besökarna kan studera livet i havet, göra experiment och ta med egna fynd från stranden för att få hjälp med att identifiera dem.

Stenungsunds bibliotek lyfter fram litteratur med havstema och i Fregattens biograf visas naturdokumentären Ocean med David Attenborough.

Vattenkikare i Mollösund

Även Mollösund får besök av Västerhavsveckan. Onsdagen den 5 augusti finns Länsstyrelsens marinbiologer på Katteviks badplats.

Där kan barn och vuxna låna håvar och vattenkikare för att undersöka djurlivet i vattenbrynet. Aktiviteten är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan.

Lokalt program – urval

1–9 augusti, Orust: Interaktiv hamnpromenad och utställning om västkustens djur- och fågelliv på Gullholmen.

1–9 augusti, Tjörn: Akvarellverkstad på bryggan vid Nordiska Akvarellmuseet, klockan 11–15.

4 augusti, Gullholmen och Härmanö: Temadag med Havsverkstan, forskare, segling, Kvartsita, vandringar, strandstädning, film och musik. Huvudprogrammet pågår omkring klockan 11–16, med aktiviteter även före och efter.

5 augusti, Mollösund: Vattenkikare med Länsstyrelsens marinbiologer vid Katteviks badplats, klockan 11–14.

5 augusti, Skärhamn: Havsverkstan, forskare, fisketillsynsbåten Fiskalen och aktiviteter på kajen, klockan 11–16. Föredrag om marina kolonilotter klockan 12.15 och klimatförändringar och havens framtid klockan 13.

6 augusti, Stenungsund: Familjedag vid Molekylverkstan och Fregatten med vattenexperiment, krabbmete, segling, Sjöräddningssällskapet, Havsverkstan och aktiviteter i Kulturhusparken. Program från förmiddagen och under eftermiddagen.

Programmet kan ändras och vissa aktiviteter har begränsat antal platser eller kräver föranmälan.