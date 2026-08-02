JUST NU: Befälhavaren häktad efter dödsolyckan – Fritidsbåten kördes över

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter och en dödvikt på 5 000 ton. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Göteborgs tingsrätt häktade på söndagseftermiddagen befälhavaren på det norska handelsfartyget Misje Verde. Han är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter sjöolyckan mellan Kungälv och Tjörn. Samtidigt berättar åklagaren om händelseförloppet.

Text: Mikael Berglund Dela

Häktningsskälen är flyktfara och risk för att befälhavaren försvårar utredningen. Åtal ska väckas senast den 14 augusti.

Åklagaren lämnar nu nya uppgifter om olycksförloppet. Utredningen visar att den 7–8 meter långa fritidsbåten blev upphunnen och kraftigt påkörd i aktern av handelsfartyget.

Fritidsbåten drogs ner under fartyget

Båda båtarna hade under en längre tid färdats i samma riktning söderut och västerut i Hakefjorden. Fritidsbåten gick betydligt långsammare och blev enligt utredningen närmast överkörd av Misje Verde.

Fritidsbåten drogs ner under handelsfartyget, vattenfylldes och sjönk omedelbart till omkring 20 meters djup mellan öarna Katten och Lövön mellan Tjörn och Kungälv.

Fyra personer befann sig ombord. En vuxen och ett barn lyckades ta sig ut ur den sjunkande båten och simma mot ytan. De räddades ur vattnet av personer som hade ankrat med båt vid ön Katten.

En kvinna och ett barn omkom. De hittades senare av dykare på havsbotten. Den ena personen fanns i den sjunkna fritidsbåten och den andra en bit därifrån.

Befälhavaren och lotsen ensamma på bryggan

På handelsfartygets brygga befann sig vid olyckstillfället endast befälhavaren och en lots från Sjöfartsverket.

Rollfördelningen mellan de båda är nu ett av flera fokusområden i polisens fortsatta utredning. Utredarna ska bland annat klarlägga vem som ansvarade för utkik, fart och navigering när olyckan inträffade.

Misstanke om brott mot sjövägsregler

Åklagaren uppger att utredningen gäller misstänkta överträdelser av de internationella sjövägsreglerna.

Det finns bland annat misstanke om att kravet på ständig och noggrann utkik inte har följts. Ett fartyg som hinner upp ett långsammare fartyg har också skyldighet att väja.

Om sikten var kraftigt nedsatt på grund av regn kan andra regler bli aktuella. Dessa innebär bland annat krav på en väsentlig minskning av hastigheten och att ljudsignaler ska avges med regelbundna mellanrum.

Enligt åklagaren är det klarlagt att handelsfartyget inte avgav några ljudsignaler.

På KBV 001 Poseidon var på fredagskvällen kranen utfälld för bärgningsarbetet. Foto: RescuePhoto

Fritidsbåtens förare misstänks inte

Åklagaren bedömer att det i nuläget inte finns någon misstanke om att fritidsbåtens förare brutit mot någon sjövägsregel som gällde i området och för de berörda fartygen.

Skulle nya uppgifter framkomma under utredningen bedömer åklagaren ändå att det inte är aktuellt att kräva ut något straffansvar, med hänsyn till den stora personliga förlust som föraren drabbats av.