JUST NU: Larm om brand på lantbruksfastighet

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen om en befarad brand i en byggnad på en lantbruksfastighet i Klevedal, norra Orust. Enligt initiala uppgifter ska det vara en fullt utvecklad brand i en lada.
Larmet kom klockan 14:49. Tre stationer är larmade till platsen.
-Det ska brinna i en lada, men de ska inte finnas nåra djur i den, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.
Det ska vara 20 meter mellan ladan och boningshuset, men i skrivande stund oklart gällande spridningsrisk.
Ingen ambulans är i skrivande stund larmade.
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https://nyhetersto.se/2026/08/02/just-nu-larm-om-brand-pa-lantbruksfastighet-i-klevedal/