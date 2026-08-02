JUST NU: Larm om brand på lantbruksfastighet

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen om en befarad brand i en byggnad på en lantbruksfastighet i Klevedal, norra Orust. Enligt initiala uppgifter ska det vara en fullt utvecklad brand i en lada.

Larmet kom klockan 14:49. Tre stationer är larmade till platsen.

-Det ska brinna i en lada, men de ska inte finnas nåra djur i den, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Det ska vara 20 meter mellan ladan och boningshuset, men i skrivande stund oklart gällande spridningsrisk.

Ingen ambulans är i skrivande stund larmade.

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