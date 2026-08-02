JUST NU: Larm om brand på lantbruksfastighet

Orust
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

Räddningstjänsten larmades på söndagseftermiddagen om en befarad brand i en byggnad på en lantbruksfastighet i Klevedal, norra Orust. Enligt initiala uppgifter ska det vara en fullt utvecklad brand i en lada.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 2 augusti 2026 15:06 | Uppdaterad: 2 augusti 2026 15:21
LOKAL ANNONS

Larmet kom klockan 14:49. Tre stationer är larmade till platsen.

-Det ska brinna i en lada, men de ska inte finnas nåra djur i den, uppger SOS Alarm Händelseinformation till NYHETERsto.

Det ska vara 20 meter mellan ladan och boningshuset, men i skrivande stund oklart gällande spridningsrisk.

Ingen ambulans är i skrivande stund larmade.

Texten uppdateras.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top