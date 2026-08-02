Trafikolycka på väg 178 – Räddningstjänst på plats

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades på söndagseftermiddagen till en trafikolycka på väg 178 mellan Tegneby och Stala på Orust.

Larmet inkom strax före klockan 16 och räddningsresurser är på väg till platsen. Enligt det första larmet ska det röra sig om en singelolycka med en personbil.

Det är i nuläget oklart hur olyckan har inträffat om någon person har skadats.

-Initialt ska en person vara inblandad. Bilen ska ha kört av vägen och eventuellt kommit upp på vägbanan igen, uppger SOS Alarm, Händelseinformation.

Räddningstjänst, ambulans och polis är larmade. Räkna med begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.

En person åker med ambulans till sjukhus för kontroll och vård av okända skador.