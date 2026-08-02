STRÖMAVBROTT – Nästan 700 kunder utan el på Tjörn

Ström - ElTjörn

Ett strömavbrott inträffade på delar av Tjörn tidigt på söndagsmorgonen. Som mest berördes 692 elkunder.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 2 augusti 2026 07:41 | Uppdaterad: 2 augusti 2026 07:52
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Avbrottet började klockan 06.38 och felsökning pågår.Det finns i nuläget ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka.

Driftpersonal arbetar med att lokalisera felet och återställa elleveransen så snart som möjligt.

Antalet berörda kunder kan komma att förändras under det pågående arbetet.

Delar av det område som berörs. Karta: Ellevio
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