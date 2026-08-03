Bevattningsförbudet hävs på Orust

Efter en period med begränsningar kan Orustborna åter använda det kommunala dricksvattnet till bland annat bevattning. På måndagen meddelade kommunen att bevattningsförbudet nu är hävt.
Bevattningsförbudet infördes på grund av låga vattennivåer och för att säkerställa tillgången på kommunalt dricksvatten.
Från och med måndagen den 3 augusti gäller inte längre några begränsningar, vilket innebär att vatten åter får användas till exempelvis bevattning av trädgårdar.
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https://nyhetersto.se/2026/08/03/bevattningsforbudet-havs-i-orust-kommun/