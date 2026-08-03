Elitdansare intar Tjörnbro Arena – Gratis uppvisningar hela veckan

Under veckan samlas några av Göteborgs främsta tävlingsdansare på Tjörnbro Arena för ett gemensamt träningsläger. Varje kväll från måndag till torsdag öppnas träningen för allmänheten, som kostnadsfritt kan se både par- och solodans.

Text: Mikael Berglund Dela

Uppvisningsträningen hålls mellan klockan 20.30 och 21.30. Under passen får publiken följa dansarnas förberedelser, koreografier och tävlingslika nummer på nära håll.

Vissa av kvällarna väntas även få särskilda teman, exempelvis maskerad eller show.

Tiodans på elitnivå

Dansarna kommer från Team Gothenburg Elite Dance, även kallat Göteborgs Elitdansare. Föreningen beskriver sig som Göteborgs största tiodansklubb och arbetar med både bredd- och elitverksamhet. Klubben grundades 1994 och har omkring 80 aktiva dansare, från barn i sju–åttaårsåldern till vuxna tävlingsdansare.

Tiodans består av fem latinamerikanska och fem standarddanser. I latin ingår samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble och jive. Standardprogrammet omfattar vals, tango, wienervals, slowfox och quickstep.

Under träningslägret väntas både par och solodansare finslipa teknik, kondition, uttryck och koreografi.

Publiken blir en del av träningen

Kvällspassen fungerar inte enbart som underhållning. För dansarna ger en publik möjlighet att öva på tävlingskänsla, scennärvaro och nervositet inför kommande tävlingar och uppvisningar.

Samtidigt får besökarna en chans att se tävlingsdans på nära håll – något som annars främst visas under tävlingar och större dansevenemang.

Tjörnbro Arena används regelbundet för träningsläger, idrott, kultur och evenemang och har lokaler för både större grupper och aktiviteter.