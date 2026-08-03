Man döms efter drograttfylleri och olovlig körning

En man i 30-årsåldern från Stenungsund har dömts av Uddevalla tingsrätt för rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott efter en kontroll på Norra vägen i Stenungsund i juni.

Enligt domen körde mannen personbil trots att han saknade behörighet och efter att ha använt amfetamin. Narkotikan fanns kvar i blodet under eller efter färden, vilket utgör rattfylleri enligt trafikbrottslagen. Mannen döms även för eget bruk av amfetamin.

Erkände samtliga brott

Mannen erkände olovlig körning i polisförhör och erkände senare även rattfylleri och ringa narkotikabrott i en skrivelse till tingsrätten.

Eftersom han erkände gärningarna och erkännandet fick stöd av den övriga utredningen kunde Uddevalla tingsrätt avgöra målet utan huvudförhandling.

Döms till dagsböter

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till 60 dagsböter om 50 kronor, totalt 3 000 kronor.

Utöver böterna ska han betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden samt ersätta staten med 2 600 kronor för kostnader för provtagning och analys.