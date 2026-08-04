Båt höll på att sjunka i Mollösunds hamn – Räddningsvärnet gjorde en första insats

Orust
Mollösund brandstation

Räddningstjänsten och räddningsvärnet larmades på tisdagseftermiddagen till Mollösunds hamn på Orust där en förtöjd segelbåt höll på att sjunka. I samband med händelsen läckte en mindre mängd bränsle ut i vattnet.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 4 augusti 2026 17:59 | Uppdaterad: 4 augusti 2026 18:05
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Larmet kom strax före klockan 17.

Räddningsvärnet i Mollösund gjorde en första insats och när räddningstjänsten kom till platsen påbörjades arbete med att pumpa ut vatten ur båten för att förhindra att den sjönk helt.

-Vi blev larmade ganska tidigt och det var aldrig någon större fara då vi kunde börja pumpa rätt snabbt, uppger räddningstjänstens ledningscentral till NYHETERsto.

Utsläppet av bränsle bedömdes vara begränsat.

-Lite skimmer på ytan bara.

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