Cimberly från Idol och Mello till Stenungsund – Gratiskonsert i Kulturhusparken

Artisten Cimberly kommer till Stenungsund för en kostnadsfri konsert på Kulturparkens scen. Lördagen den 15 augusti – samma dag som Tjörn Runt seglas – bjuder hon publiken på musik från Idol, Melodifestivalen och sin övriga repertoar.

Text: Mikael Berglund Dela

Konserten börjar klockan 13 och arrangeras av Stenungstorg inom ramen för Sommar på torget. Det är fri entré och evenemanget riktar sig till besökare i alla åldrar.

Vann Idol 2023

Cimberly Wanyonyi fick sitt stora genombrott när hon vann Idol 2023. I samband med segern släpptes vinnarlåten ”Won’t Be Sorry”. Sedan dess har hon turnerat runt i Sverige, medverkat i Diggiloo, uppträtt i tv och fortsatt att ge ut egen musik.

Hon är född och uppvuxen i Skellefteå och har studerat musik. Efter Idolframgången har hon etablerat sig som en av de yngre artisterna på den svenska popscenen.

Gjorde debut i Melodifestivalen

Under 2026 debuterade Cimberly i Melodifestivalen med låten ”Eternity”. Bidraget tog sig vidare till final, där hon slutade på sjätte plats.

När hon nu kommer till Stenungsund väntar en konsert under bar himmel med hennes mest välkända låtar och material från de senaste årens artistkarriär.