Inbrott i foodtruck – Kött och kola stals

En foodtruck i Vallhamn på Tjörn utsattes för inbrott under natten till tisdagen. Bland det som stals finns nötkött, baconjam och en högtalare. Nu söker ägarna tips om någon som plötsligt står och smashar stora mängder burgare och frossar i Svensk Kola.

Det var natten till tisdag som Smashers foodtruck i Vallhamn fick besök av hungriga tjuvar. Man ska bland annat ha fått med sig nötkött, baconjam, flera kantiner, läsk samt en Marshall-högtalare.

Det sammanlagda värdet på det stulna är ännu okänt.

Söker tips efter inbrottet

Företaget har gått ut med information om händelsen i sociala medier och hoppas nu få in tips från personer som kan ha sett eller hört något i området.

-Ser ni någon som helt plötsligt står och smashar stora mängder burgare, frossar med iskall Svensk Kola från Hammars bryggeri och dansar till en Marshall Kilburn-högtalare från 2019 med halvkasst ljud så ring gärna polisen, skriver Smashers foodtruck i sociala medier.

Efter händelsen meddelar företaget att kylskåpen i foodtrucken framöver kommer att tömmas efter stängning.