Lots misstänks efter sjöolyckan vid Tjörn – Svarta lådan ska analyseras

Ytterligare en person har delgetts misstanke efter den tragiska sjöolyckan vid Tjörn. Lotsen ombord på handelsfartyget Misje Verde misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han förnekar brott.

Misstanken mot lotsen är på skälig misstanke, den lägre misstankegraden.

Misje Verde är lotspliktigt och lotsens uppgift var att biträda befälhavaren med att framföra fartyget på ett säkert sätt. Enligt utredningen hade lotsen en så aktiv roll på bryggan under färden att han misstänks ha varit medvållande till olyckan.

Befälhavaren och lotsen ska i huvudsak ha lämnat samstämmiga uppgifter om hur ansvaret var fördelat på bryggan.

Lotsen häktas inte

Åklagaren har beslutat att lotsen inte behöver vara frihetsberövad under den fortsatta utredningen.

-Till skillnad från den utländske befälhavaren bedöms det inte finnas något särskilt häktningsskäl. Befälhavaren är sedan tidigare häktad på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Bilder visar omfattande skador

Utredningen har nu fått in bilder på den bärgade fritidsbåten. Enligt åklagaren stärker bilderna uppfattningen att båten blev överkörd av handelsfartyget.

Skadorna ska undersökas och analyseras närmare.

Tidigare uppgifter om att fritidsbåten blev påkörd rakt bakifrån bygger bland annat på fartygens målspår och på uppgifter från fritidsbåtens förare.

Att skadorna kan tyda på en annan vinkel kan enligt åklagaren bero på de starka hydrodynamiska krafter som uppstår kring ett större fartyg i rörelse. Skadornas vinkel bedöms inte påverka prövningen av den misstänkta oaktsamheten.

Svarta lådan ska analyseras

Polisen har fått tillgång till informationen i handelsfartygets VDR, Voyage Data Recorder, som ofta kallas fartygets svarta låda.

Materialet ska nu analyseras och kan innehålla uppgifter om bland annat fartygets rörelser, navigering och kommunikation på bryggan före olyckan.

Fritidsbåtens förare har också förhörts flera gånger. Det första förhöret hölls när han fortfarande vårdades på sjukhus och därefter har ett längre förhör genomförts.