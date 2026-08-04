På tisdagskvällen inträffade en trafikolycka med en elsparkcykel vid en korsning i Bleket.
Olyckan inträffade vid klockan 21:30 i korsningen länsväg 169/720 mot Klädesholmen.
Det är i skrivande stund oklart exakt vad som hänt.
Ambulans larmades till platsen och innan de kom fram har man fått assistans på plats av allmänhet och en busschaufför som stannat till med förband.
En person lastades i ambulansen och kommer åka med för kontroll och vård av okända skador.
Vid klockan 22 har polisen ännu inte fått ärendet på sitt bord, uppgav vakthavande befäl till NYHETERsto.
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https://nyhetersto.se/2026/08/04/olycka-med-elsparkcykel-i-bleket/