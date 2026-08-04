Polisens varning efter stölder av värdefulla Pokémonkort

Polisen i södra Fyrbodal, där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår varnar Pokémonkortsamlare och återförsäljare efter att stölder av samlarkort har förekommit i området. Vissa kort kan vara värda stora summor och därför vara särskilt attraktiva för tjuvar.

Text: Mikael Berglund Dela

Polisen skriver i sociala medier att korten även användas som en svårspårad värdebärare eftersom de är lätta att sälja vidare och det ofta är svårt att fastställa exakt vem som ägt ett enskilt kort.

Uppmanar att vara försiktiga

Polisen uppmanar samlare och återförsäljare att förvara värdefulla kort på ett säkert sätt och att vara försiktiga med att sprida information om vilka kort de äger och vilket värde samlingen kan ha.

Publicera inte på sociala medier

Det kan exempelvis handla om att undvika att publicera detaljerade bilder på hela samlingen i sociala medier eller att berätta för många var korten förvaras.

Den som känner oro för att ett brott kan komma att begås, eller redan har blivit utsatt, kan kontakta polisen på 114 14 eller göra en anmälan via polisens webbplats. Vid pågående brott eller akuta situationer ska man ringa 112.