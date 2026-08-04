Lotsen till förhör efter båtolyckan vid Tjörn

Misje Verde är ett norskt miljöanpassat General Cargo Ship (byggt 2023) med hybriddrift, en längd på 89,95 meter. Fartyget ägs av Misje Rederi. Foto: NYHETERsto

Ytterligare en person har tagits in till förhör i utredningen efter den allvarliga båtolyckan i Hakefjorden mellan Tjörn och Kungälv, det rapporterar Aftonbladet. Sjöfartsverket har till Expressen bekräftat att det rörs sig om lotsen som var ombord.

Den misstänkta personen tilldelades under måndagen en offentlig försvarare av Göteborgs tingsrätt.

Till Expressen har Sjöfartsverket bekräftat att handlar lotsen som var ombord på fartyget och rubriceringen är vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död, men ska inte vara delgiven misstanke om brott ännu.

Sedan tidigare är befälhavaren på det norska handelsfartyget Misje Verde häktad på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Förundersökningen omfattar även grov vårdslöshet i sjötrafik.

Olyckan inträffade när en fritidsbåt blev upphunnen och påkörd av handelsfartyget. En kvinna och ett barn omkom, medan en vuxen och ett barn räddades ur vattnet och fördes till sjukhus.

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