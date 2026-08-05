Lastbil med skrot välte vid Stora Högamotet – Vägen åter öppen

En lastbil lastad med skrotbilar välte på onsdagseftermiddagen i rondellen vid Stora Högamotet i Stenungsund. Minst en skrotbil föll av lasten och vägen var avstängd under flera timmar.
Larmet kom klockan 12.45.
Olyckan larmades först ut med position på E6 vid Stenungsund, men enligt Trafikverket inträffade den på länsväg 160 i rondellen vid Stora Högamotet, i riktning mot Stenungsund.
Lastbilen välte i rondellen och tappade delar av lasten. En skrotbil hamnade på vägbanan, men den hade inte varit inblandad i själva olyckan.
– Lastbilen har två släp. Det är dragbilen tillsammans med det främre släpet som har vält, uppgav Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
I samband med olyckan uppstod även ett mindre läckage som räddningstjänsten sanerade.
Inga personskador
Chauffören kunde själv ta sig ut ur lastbilen och enligt räddningstjänsten skadades ingen person i samband med olyckan.
Vägen stängdes av under räddnings- och det omfattande bärgningsarbetet. Trafiken leddes om via Stenungsundsmotet och Jörlandamotet.
Strax efter klockan 16.30 var bärgningen avslutad och vägen kunde åter öppnas för trafik.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/05/just-nu-lastbil-i-trafikolycka-pa-e6-vid-stenungsund/