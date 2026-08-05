Lastbil med skrot välte vid Stora Högamotet – Vägen åter öppen

Lasten bestod av skrot och i samband med att lastbilen välte tappade man även en skrotbild.

En lastbil lastad med skrotbilar välte på onsdagseftermiddagen i rondellen vid Stora Högamotet i Stenungsund. Minst en skrotbil föll av lasten och vägen var avstängd under flera timmar.

Larmet kom klockan 12.45.

Olyckan larmades först ut med position på E6 vid Stenungsund, men enligt Trafikverket inträffade den på länsväg 160 i rondellen vid Stora Högamotet, i riktning mot Stenungsund.

Lastbilen välte i rondellen och tappade delar av lasten. En skrotbil hamnade på vägbanan, men den hade inte varit inblandad i själva olyckan.

– Lastbilen har två släp. Det är dragbilen tillsammans med det främre släpet som har vält, uppgav Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.

I samband med olyckan uppstod även ett mindre läckage som räddningstjänsten sanerade.

Lastbilen ligger på sidan i rondellen närmast Stenungsund.

Inga personskador

Chauffören kunde själv ta sig ut ur lastbilen och enligt räddningstjänsten skadades ingen person i samband med olyckan.

Vägen stängdes av under räddnings- och det omfattande bärgningsarbetet. Trafiken leddes om via Stenungsundsmotet och Jörlandamotet.

Strax efter klockan 16.30 var bärgningen avslutad och vägen kunde åter öppnas för trafik.