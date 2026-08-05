Trafikolycka med buss – Sidokollision med lätt lastbil

På onsdagsförmiddagen inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lätt lastbil på Stalavägen, korsning länsväg 178, i Varekil på Orust.
Larmet kom klockan 10.19 och räddningstjänst, ambulans och polis skickades till den olycksdrabbade korsningen.
Visade sig vara en sidokollision
De första uppgifterna gjorde gällande att det handlade om en frontalkollision, men när räddningspersonalen kom fram visade det sig i stället röra sig om en sidokollision.
Totalt fyra personer var inblandade i olyckan. Ingen var dock i behov av akutvård med transport av ambulans från platsen.
När räddningstjänsten anlände fanns inga passagerare kvar på bussen. De hade i stället tagit sig till fots några hundra meter till busstationen i Varekil.
Polis har varit på plats och en rapport gällande trafikolycka utan misstanke om brott är skriven.
Vägen stängdes av
Bärgare beställdes vid 10.30-tiden och vägen stängdes av under räddnings- och bärgningsarbetet.
Klockan 11.45 var arbetet avslutat och vägen åter öppen för trafik. Det finns inga uppgifter om några allvarliga personskador.
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https://nyhetersto.se/2026/08/05/just-nu-trafikolycka-med-buss-och-flera-fordon-pa-orust/