Trafikolycka med buss – Sidokollision med lätt lastbil

Kollision mellan en skåpbil (lätt lastbil) och en buss på Stalavägen korsning länsväg 178.

På onsdagsförmiddagen inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lätt lastbil på Stalavägen, korsning länsväg 178, i Varekil på Orust.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 10.19 och räddningstjänst, ambulans och polis skickades till den olycksdrabbade korsningen.

Visade sig vara en sidokollision

De första uppgifterna gjorde gällande att det handlade om en frontalkollision, men när räddningspersonalen kom fram visade det sig i stället röra sig om en sidokollision.

Totalt fyra personer var inblandade i olyckan. Ingen var dock i behov av akutvård med transport av ambulans från platsen.

När räddningstjänsten anlände fanns inga passagerare kvar på bussen. De hade i stället tagit sig till fots några hundra meter till busstationen i Varekil.

Polis har varit på plats och en rapport gällande trafikolycka utan misstanke om brott är skriven.

Efter olyckan stängdes vägen av under räddning- och bärgningsarbetet. Skåpbilen efter olyckan. Sidokollision med lätt lastbil på Stalavägen i korsningen ut på länsväg 178. ‹ 1 av 3 ›

Vägen stängdes av

Bärgare beställdes vid 10.30-tiden och vägen stängdes av under räddnings- och bärgningsarbetet.

Klockan 11.45 var arbetet avslutat och vägen åter öppen för trafik. Det finns inga uppgifter om några allvarliga personskador.