Moderaterna vill skapa Campus Nösnäs – Föreslår samlad utbildning och översyn av kommunens fastigheter

Moderaterna i Stenungsund presenterar ett nytt politiskt förslag inför valet 2026. Partiet vill utveckla Nösnäs till ett utbildningscampus där gymnasium, vuxenutbildning, SFI och andra utbildningsformer samlas på ett område. Samtidigt vill partiet se över kommunens lokalbehov och undersöka om fastigheter kan säljas eller hyras ut.

Förslaget har fått namnet Campus Nösnäs och beskrivs av Moderaterna som en långsiktig satsning på utbildning, kompetensförsörjning och effektivare användning av kommunens lokaler.

– Vi vill göra Nösnäs till betydligt mer än ett gymnasium. Campus Nösnäs ska bli en samlande plats för utbildning, kompetens, företagande och framtidstro. Kommunen har redan mycket fina utbildningslokaler. Då ska vi också använda dem under fler timmar på dygnet och fler dagar i veckan, säger Wouter Fortgens (M), gruppledare i Stenungsund.

Vill utreda kommunens fastigheter

Moderaterna vill att kommunen tar fram en genomförandeplan för att undersöka vilka utbildningsverksamheter som kan samlas på Nösnäs. I samma arbete vill partiet analysera vilka andra kommunala lokaler som då kan frigöras.

Enligt förslaget ska eventuella intäkter från försäljning av fastigheter i första hand användas för att minska kommunens skulder och räntekostnader.

– Kommunen ska äga de fastigheter som behövs för kärnverksamheten, men inte samla byggnader för samlandets skull. Kan vi frigöra kapital, minska skulderna och samtidigt skapa bättre utbildning är det en vinst för hela Stenungsund, säger Wouter Fortgens.

Kvällsundervisning och flexiblare utbildning

En annan del av förslaget handlar om att göra utbildning mer tillgänglig för vuxna. Moderaterna vill pröva om bland annat vuxenutbildning och SFI i större utsträckning kan erbjudas under sena eftermiddagar och kvällar.

– Många vuxna vill både arbeta och utbilda sig. Då måste utbildningen i större utsträckning kunna anpassas till människors vardag. Det ska gå att kombinera jobb, svenska och vidareutbildning, säger Wouter Fortgens.

Vill stärka samarbetet med högskolor och näringsliv

Visionen omfattar även ett närmare samarbete med högskolor, universitet och det lokala näringslivet. Moderaterna lyfter bland annat fram Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst som tänkbara samarbetspartners för kurser, vidareutbildningar och uppdragsutbildningar.

– Stenungsund har kompetens och industriella miljöer som få andra kommuner kan erbjuda. Det ska vi använda för att locka hit mer utbildning och skapa ett starkare utbyte mellan skola, högre utbildning och arbetsliv, säger Wouter Fortgens.

Moderaterna betonar samtidigt att några avtal med universitet eller högskolor inte finns i dagsläget. Ambitionen är att kommunen under nästa mandatperiod ska arbeta aktivt för att etablera sådana samarbeten.