Bil med högtryckstvätt brann på Orust

Räddningstjänsten larmades på torsdagsförmiddagen till en befarad fordonsbrand i Morlanda på Orust.
Larmet kom klockan 10.17 om fordonsbrand i Sörbo, Morlanda och styrkan från Ellös brandstation är på väg. Positionen på larmet är ett stenkast från brandstationen.
– Det ska vara en bil med skåp på som brinner i Morlanda, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Lådan på bilen visade sig vara en högtryckstvätt.
Inga uppgifter om omfattning och eventuella personskador.
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https://nyhetersto.se/2026/08/06/just-nu-larm-om-fordonsbrand-pa-orust/