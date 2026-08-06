Bil med högtryckstvätt brann på Orust

Orust

Räddningstjänsten larmades på torsdagsförmiddagen till en befarad fordonsbrand i Morlanda på Orust.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 6 augusti 2026 10:20 | Uppdaterad: 6 augusti 2026 22:23
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Larmet kom klockan 10.17 om fordonsbrand i Sörbo, Morlanda och styrkan från Ellös brandstation är på väg. Positionen på larmet är ett stenkast från brandstationen.

– Det ska vara en bil med skåp på som brinner i Morlanda, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Lådan på bilen visade sig vara en högtryckstvätt.

Inga uppgifter om omfattning och eventuella personskador.

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