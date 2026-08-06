Singelolycka vid gamla folkparken – Bil voltat in i busskur

På torsdagsmorgonen kom larm om en trafikolycka på länsväg 650 i Spekeröd, i närheten gamla folkparken. Enligt uppgift ska en bilist ha voltat in i en busskur.
Larmet kom klockan 07.32.
Det är ännu oklart hur olyckan har inträffat.
Ambulans har varit på plats och kollat till personen som var i bilen, men personen har inte behövt åka med till sjukhus för akutvård.
En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad.
På plats råder begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbetet.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/06/just-nu-singelolycka-vid-forskola-i-spekerod/