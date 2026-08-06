Singelolycka vid gamla folkparken – Bil voltat in i busskur

På torsdagsmorgonen kom larm om en trafikolycka på länsväg 650 i Spekeröd, i närheten gamla folkparken. Enligt uppgift ska en bilist ha voltat in i en busskur.

Larmet kom klockan 07.32.

Det är ännu oklart hur olyckan har inträffat.

Ambulans har varit på plats och kollat till personen som var i bilen, men personen har inte behövt åka med till sjukhus för akutvård.

En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad.

På plats råder begränsad framkomlighet under räddnings- och bärgningsarbetet.