Körde 118 km/h över Tjörnbron – Körkortet omhändertogs

Nio förare fick böter vid polisens hastighetskontroll på Tjörnbron. En av dem körde 118 kilometer i timmen på 70-vägen och fick sitt körkort omhändertaget.
Kontrollen genomfördes under onsdagen. Polisen mätte hastigheten på Tjörnbron och vinkade därefter in de förare som körde för fort på Stenungsön.
Totalt utfärdades nio ordningsböter och två körkort omhändertogs.
Den högsta uppmätta hastigheten var 118 kilometer i timmen, vilket är 48 kilometer över den tillåtna hastigheten. Föraren fick därför sitt körkort omhändertaget på plats. Ytterligare en en förare fick också sitt körkort omhändertaget.
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https://nyhetersto.se/2026/08/06/korde-118-km-h-over-tjornbron-korkortet-omhandertogs/