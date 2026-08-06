Kvinna döms efter stöld på ICA Kvantum

En kvinna i 30-årsåldern har dömts av Uddevalla tingsrätt för ringa stöld efter att ha stulit varor från ICA Kvantum i Stenungsund.
Händelsen inträffade den 1 april i år.
Enligt domen tog kvinnan varor till ett sammanlagt värde av 217 kronor från butiken utan att betala.
Erkände brottet
Kvinnan erkände gärningen under polisförhör och medgav även butikens skadeståndsanspråk. Eftersom erkännandet fick stöd av den övriga utredningen kunde tingsrätten avgöra målet utan huvudförhandling.
Döms till dagsböter
Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan till 30 dagsböter om 50 kronor, totalt 1 500 kronor.
Hon ska även betala 174 kronor i skadestånd till Stenungsund Stormarknad AB samt en avgift på 1 000 kronor till Brottsofferfonden.
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https://nyhetersto.se/2026/08/06/kvinna-doms-efter-stold-pa-ica-kvantum/