Över 3 000 biljetter sålda – Allt du behöver veta inför sommarens konsert på Stenungsbaden

En av sommarens stora musikkvällar närmar sig i Stenungsund. Över 3 000 biljetter har redan sålts till fredagens dubbelkonserten med Danny Saucedo och Orup på Stenungsbaden – en kväll som dessutom ramas in av förfest och nattklubb.

Text: Mikael Berglund Dela

Entrén till konsertområdet öppnar klockan 17.30 och den första konserten börjar klockan 19.30. Danny Saucedo inleder kvällen och därefter väntar omkring 45 minuters paus innan Orup tar över scenen. Konsertkvällen beräknas vara avslutad klockan 23.

Förfest med DJ Niklas Feldt

Festligheterna börjar redan under eftermiddagen när DJ Niklas Feldt spelar och värmer upp publiken inför konserterna.

Besökarna kan samlas, äta och dricka innan insläppet till konsertområdet börjar. Med över 3 000 sålda biljetter väntas det bli mycket folk i rörelse kring Stenungsbaden och Södra Stenungsön under kvällen.

Danny Saucedo inleder

Danny Saucedo blir först ut på scenen. Han är känd för fartfyllda konserter med dans, energi och nära kontakt med publiken.

Under sin karriär har han haft framgångar med låtar som Brinner i bröstet, Dör för dig, Amazing och In the Club. Publiken kan därför räkna med en rivstart på konsertkvällen.

Orup tar över med niomannaband

Efter en paus på omkring 45 minuter fortsätter kvällen med Orup, som kommer till Stenungsbaden tillsammans med ett niomannaband.

Orup har byggt upp en låtskatt med svenska popklassiker som Stockholm, Regn hos mig, Då står pojkarna på rad och Magaluf. Kombinationen av Orup och Danny gör att konserten väntas locka flera generationer av musikälskare.

Senast Orup besökte vårt område var när han tog emot Orusts stora Evert Taube-pris.

Festen fortsätter efter konserterna

När Orup lämnat scenen omkring klockan 23 fortsätter kvällen med nattklubb på Stenungsbaden.

DJ Niklas Feldt står för musiken även under efterfesten, som pågår fram till klockan 03. Till nattklubben gäller separat entré och 21-årsgräns.

Parkering, buss och båtplats

Antalet parkeringsplatser vid hotellet är begränsat. Besökare med bil hänvisas även till parkeringarna vid Stenungstorg, där betalning sker via Easypark.

Arrangören rekommenderar i första hand kollektivtrafik. Hållplatsen Stenungsön ligger direkt utanför hotellet.

Det finns också ett begränsat antal båtplatser. Dessa måste förbokas och hamnavgiften är 500 kronor per båt. Samtliga ombord måste ha konsertbiljett.

Kontantfritt område

Både konsertområdet och hotellet är helt kontantfria. Mat och dryck finns att köpa på området.

Alla besökare måste ha giltig biljett. Visitation sker vid insläppet och arrangören rekommenderar därför att publiken kommer i god tid. Paraplyer, glasflaskor, egna stolar samt medhavd mat och dryck får inte tas med in.

Vädret

Ja, vädrets makter kan man inte rå över och under eftermiddagen kan det komma regn men lagom till konsertstart ser det just nu ut att spricka upp och bli en härlig sommarkväll.