Personbil och husbil i trafikolycka i Jörlanda

En personbil och en husbil var inblandade i en trafikolycka i Jörlanda på torsdagseftermiddagen.
Händelsen inträffade vid 16.20.
Fordonen stod efter olyckan inte trafikfarligt och inga blåljus larmades till platsen. De inblandade hanterade i stället händelsen genom sina försäkringsbolag.
Det finns inga uppgifter om personskador.
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https://nyhetersto.se/2026/08/06/personbil-och-husbil-i-trafikolycka-i-jorlanda/