Personbil och husbil i trafikolycka i Jörlanda

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En personbil och en husbil var inblandade i en trafikolycka i Jörlanda på torsdags­eftermiddagen.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 6 augusti 2026 20:35
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Händelsen inträffade vid 16.20.

Fordonen stod efter olyckan inte trafikfarligt och inga blåljus larmades till platsen. De inblandade hanterade i stället händelsen genom sina försäkringsbolag.

Det finns inga uppgifter om personskador.

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