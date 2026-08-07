Fullt för farligt avfall på återvinningscentralen

Tjörn
Fullt i Farligt Avfall på återvinningscentralen - Välkommen åter. Foto: NYHETERsto.

Mottagningen för farligt avfall på Heås återvinningscentral på Tjörn är för närvarande full. Invånare uppmanas därför att vänta med att lämna in farligt avfall tills nästa vecka.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 7 augusti 2026 11:13 | Uppdaterad: 7 augusti 2026 11:27
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En tömning är planerad till nästa vecka och därefter ska mottagningen åter kunna ta emot avfallet som vanligt.

Den som har möjlighet uppmanas därför att avvakta med exempelvis färgrester, lösningsmedel, kemikalier och annat farligt avfall tills behållarna har tömts.

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