Fullt för farligt avfall på återvinningscentralen

Mottagningen för farligt avfall på Heås återvinningscentral på Tjörn är för närvarande full. Invånare uppmanas därför att vänta med att lämna in farligt avfall tills nästa vecka.
En tömning är planerad till nästa vecka och därefter ska mottagningen åter kunna ta emot avfallet som vanligt.
Den som har möjlighet uppmanas därför att avvakta med exempelvis färgrester, lösningsmedel, kemikalier och annat farligt avfall tills behållarna har tömts.
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https://nyhetersto.se/2026/08/07/fullt-for-farligt-avfall-pa-atervinningscentralen/