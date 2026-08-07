Bil kört ner i å – Läcker bensin

En personbil körde av vägen och ner i en å i Jörlanda på torsdagskvällen. Ingen kända personskador, men räddningstjänsten larmades på fredagsmorgonen till platsen för kontroll och eventuell sanering av drivmedel.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet om händelsen kom klockan 22-tiden på torsdagskvällen och polis larmades ut. Föraren till bilden ska ha kört av vägen och i ner i en å men klarat sig med mindre skrapsår. På sin färd ska föraren även ha kört in i en belysningsstolpe.

I samband med olyckan kan läckage ha uppstått och räddningstjänsten skickades därför till platsen på fredagsmorgonen för kontroll och eventuell sanering.

Jörlandaån har rikt djurliv och mynnar ut i Hakefjorden.

-Vi har fått en uppdatering från räddningstjänsten nu på morgonen om att bilen har börjat läcka drivmedel och det är angeläget att få upp fordonet, uppger Fredrik Svedemyr, Polisens presstalesperson.

Händelsen utreds som grov vårdslöshet i trafik

Det finns uppgifter om att bilen skulle ha bärgats under natten på ägarens initiativ, men man valde att vänta till det ljusnade.