Livräddningsutrustning vandaliserad på badplats – Livboj hissades upp i flaggstång

Den som besökte badplatsen i Svanesund på fredagsmorgonen möttes av en allvarlig upptäckt. Livräddningsutrustningen hade utsatts för skadegörelse och en av livbojarna hade hissats upp i en flaggstång.

Text: Mikael Berglund Dela

Händelsen innebär att viktig säkerhetsutrustning inte längre fanns lätt tillgänglig om en nödsituation skulle ha inträffat.

Livbojar och annan livräddningsutrustning finns utplacerade för att snabbt kunna användas när någon hamnar i vattnet. Varje minut kan vara avgörande vid ett drunkningstillbud och om utrustningen har flyttats eller förstörts kan det få allvarliga konsekvenser.

Kan vara brottsligt

Att skada eller göra livräddningsutrustning obrukbar kan utgöra skadegörelse enligt brottsbalken. Beroende på omständigheterna kan gärningen bedömas som ringa skadegörelse eller skadegörelse. Om någon utsätts för fara till följd av handlingen kan även andra brottsrubriceringar bli aktuella.

Uppmaning till allmänheten

Den som ser att en livboj eller annan livräddningsutrustning saknas, är skadad eller har flyttats från sin plats uppmanas att omgående kontakta kommunen eller den som är ansvarig för badplatsen. Detta så att utrustningen kan återställas så snabbt som möjligt.