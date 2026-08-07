Oj! Vilken sommarhelg! – Evenemangstips för STO

Orup och Danny Saucedo på Stenungsbaden, Triple & Touch i Flatö kyrka och äggost på Säbygårdens dag. Dessutom väntar loppis, konserter, mat från havet, blomstervandring och flera utställningar runt om i STO-området.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

En kväll – Två konserter: Orup & Danny Saucedo

Stenungsbaden Yacht Club • Fredag 7 augusti kl. 17.30–23.00

Orup och Danny Saucedo står för var sitt fullvärdigt liveframträdande under samma konsertkväll på Stenungsbaden. Publiken kan vänta sig välkända hits, stora bandarrangemang, energi och allsång när två av Sveriges mest etablerade popartister möts i den havsnära konsertmiljön.

Läs mer om evenemanget >>

Sommarloppis/Bakluckeloppis

Ödsmåls Bygdegård • Söndag 9 augusti kl. 11.00–14.00

Ödsmåls Bygdegård bjuder in till sommarens loppis med bakluckeplatser utomhus och ett mindre antal bokningsbara bord inomhus. Besökarna kan fynda sådant som fått nytt liv hos någon annan, ta en fika och köpa Ödsmålsburgaren på plats.

Läs mer om evenemanget >>

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer på Fregatten Bio. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 7 augusti

• kl. 13.45 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 15.45 – Minioner & Monster

• kl. 18.00 – The Odyssey

Lördag 8 augusti

• kl. 13.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

• kl. 15.30 – Toy Story 5

• kl. 18.00 – Spider-Man: Brand New Day

Söndag 9 augusti

• kl. 13.30 – Minioner & Monster

• kl. 15.45 – Toy Story 5

• kl. 18.15 – Spider-Man: Brand New Day

Utställningar

Ines Sebalj – Mellan berg och hav

Stenungsunds konsthall, Kulturhuset Fregatten • Fram till 15 augusti

Utställning med fotografen och konstnären Ines Sebalj, med motiv från bland annat Åstol och närliggande öar.

Läs mer om evenemanget >>

TJÖRN

Säbygårdens Dag

Säbyvägen 41, Kållekärr • Lördag 8 augusti kl. 12.00–15.00

Säbygården bjuder in till en sommardag med vedugnsbakning, underhållning, guidningar och lokala utställare. Besökarna kan följa med på visningar av det omkring 200 år gamla huset, köpa bröd och fika med vedugnsbakad Tjörnkaka och äggost i den lummiga trädgården.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar och pågående aktiviteter

I målarens trädgård

Hjälteby • Fram till 8 augusti

Kerstin Löf visar sin trädgård i Hjälteby under sommaren.

Läs mer om evenemanget >>

Sommarutställning med Kattis Palmnäs och Robert Oldergaarden

GALLERIett, Rönnäng • Fram till 9 augusti

Utställningen visar glaskonst och måleri av Kattis Palmnäs och Robert Oldergaarden.

Läs mer om evenemanget >>

Tjörnslöjds sommarutställning.

Bakugnsrummet, Sundsby säteri • Fram till 9 augusti

Tjörnslöjd visar slöjd och hantverk i traditionella och nyskapande former.

Läs mer om evenemanget >>

Öppen verkstad på Nordiska Akvarellmuseet

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 16 augusti

Barn och vuxna kan prova att måla med akvarell i museets öppna verkstad.

Läs mer om evenemanget >>

Sommaröppet på Tjörns Hembygdsmuseum i Bräcke

Bräcke Hembygdsgård • Fram till 30 augusti

Museets byggnader håller öppet med berättelser om gårdens och öns historia.

Läs mer om evenemanget >>

Flätverk & flätvärk – korgmakeri ett rödlistat hantverk

Tjörn • Fram till 31 augusti

Utställning om korgmakeri och flätverk som ett hotat traditionellt hantverk.

Läs mer om evenemanget >>

Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn • Fram till 6 september

Utställning med akvareller och teckningar av de två danska konstnärerna.

Läs mer om evenemanget >>

Utställning: Matilda Cederqvist

Tjörn • Fram till 13 september

Matilda Cederqvist visar verk i en sensommarutställning på Tjörn.

Läs mer om evenemanget >>

Skulptur i Pilane 2026

Pilane • Fram till 27 september

Pilane bjuder på skulptur i det bohuslänska kulturlandskapet.

Läs mer om evenemanget >>

ORUST

Louise Hoffsten på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Torsdag 6 augusti

Louise Hoffsten återvänder till Slussens Pensionat med sin karaktäristiska blandning av blues, rock och singer-songwritertradition. Kvällen bjuder på nytt material, munspel och ett nära möte med en av Sveriges mest etablerade liveartister.

Läs mer om evenemanget >>

Echoes from the Past – British Icons

Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Torsdag 6 augusti

The British Icons spelar välkända låtar från brittisk rock- och pophistoria. Publiken kan vänta sig musik av bland andra David Bowie, Pink Floyd, The Police, Peter Gabriel, Van Morrison, Eric Clapton, Sting, The Kinks och The Rolling Stones. Evenemanget hålls utomhus.

Läs mer om evenemanget >>

Genom Natten till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 7 augusti

Det hyllade indiebandet Genom Natten gästar Slussens Pensionat. Sedan debuten har bandet fått flera låtar på P3-rotation och spelat för utsålda hus i både Stockholm och Göteborg. På Slussen väntar en nära konsertkväll vid vattnet.

Läs mer om evenemanget >>

Sillicon Valley – en nöd för framtidens mat från havet

Orust • Fredag 7 augusti

Ett programevenemang med fokus på framtidens mat från havet, nya lösningar och möjligheter för en hållbar blå livsmedelsproduktion.

Läs mer om evenemanget >>

Triple and Touch

Flatö kyrka, Flatön • Fredag 7 augusti kl. 19.00

Göran Rudbo och Ken Wennerholm i Triple & Touch bjuder på ett musikaliskt fyrverkeri med musik, humor och värme från mer än fyra decennier tillsammans. Vid pianot medverkar Mats Sköldberg. Kaféet i skolan öppnar före konserten.

Läs mer om evenemanget >>

Ölprovning med Höganäs Bryggeri

Rompen Street Food Market, Tuvesvik • Lördag 8 augusti

Höganäs Bryggeri gästar Rompen för en bokningsbar ölprovning med begränsat antal platser. Deltagarna får prova öl från bryggeriet och lära känna smakerna och hantverket bakom dryckerna.

Läs mer om evenemanget >>

Hälsning från fäboden

Skogsträdgården, Henån • Lördag 8 augusti kl. 18.00–19.00

Karin och Magnus Kolterud bjuder på en stämningsfull utomhuskonsert med vallsång och allsång i Skogsträdgården. Ljudet av koskällor och berättelsen om fäbodlivet ramar in kvällen. Besökare rekommenderas att ta med något att sitta på och gärna en kaffekorg. Vid ösregn ställs konserten in.

Läs mer om evenemanget >>

Konstcafé i Ellös Parken

Ellös Parken • Söndag 9 augusti

Ellös Parken bjuder in till konstcafé där besökarna kan möta utställare, se konst och kombinera upplevelsen med fika i parkmiljön.

Läs mer om evenemanget >>

Blomstervandring Gullvivor

Orust • Söndag 9 augusti

En guidad blomstervandring där deltagarna får lära känna växter, naturmiljöer och den lokala floran på Orust.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar

Sista sommarveckan Sesterviken Svanesund

Sesterviken, Svanesund • Fram till 9 augusti

Utställning med fler än 100 unika glasskulpturer och målningar i en äldre fabriksmiljö.

Läs mer om evenemanget >>

Båtvarv på Orust & båtmodeller

Kulturhuset Kajutan, Henån • Fram till 31 augusti

Fotografier och båtmodeller berättar om Orusts småbåtsvarv och båtbyggarhistoria.

Läs mer om evenemanget >>

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.