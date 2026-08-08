BILDEXTRA: Danny och Orup bjöd på hitkavalkad på Stenungsbaden

Det blev en riktig sommarkväll på Stenungsbaden när Danny Saucedo och Orup intog scenen under fredagen. Över 3 000 biljetter var sålda och publiken fyllde strandplan, solsidan och området runt hotellet – samtidigt som flera båtar lagt sig utanför för att ta del av musiken från sjösidan.

Text: Mikael Berglund Dela

Kvällen arrangerades av Nöjet AB och upplägget var enkelt: En kväll, Två konserter.

Danny drog igång festen

Danny Saucedo blev först ut och satte snabbt fart på publiken. Med låtar som Brinner i bröstet, Dör för dig, In the Club och Amazing blev det allsång från strandplan redan tidigt under kvällen.

Med sig i bandet hade han bland andra Mattias Andréasson från E.M.D. på bas, vilket gav en liten extra nostalgisk koppling för den publik som följt Danny sedan tiden i gruppen.

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Danny Saucedo har under många år byggt upp ett rykte som en av Sveriges mest energiska liveartister och fredagskvällen blev inget undantag.

Publiken fick höra flera av hans mest välkända låtar och från strandplan syntes händer i luften genom stora delar av konserten. Även på Solsidan och runt hotellet stod människor för att följa spelningen.

Orup tog över med nio musiker

Efter Danny och en paus var det dags för Orup att ta över scenen tillsammans med sitt niomannaband.

Fredagens spelning var en del av Orups första sommarturné på 14 år. Under sommaren turnerar han med ett stort band och en låtkatalog som sträcker sig över flera decennier.

På Stenungsbaden blev det hit efter hit. Med låtar som Stockholm, Regn hos mig, Magaluf och Jag blir hellre jagad av vargar fanns det gott om material för publiken att sjunga med till.

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En konsertkväll för flera generationer

Det var också just kombinationen av Danny och Orup som Nöjet Konsert hade lyft fram redan när konserten presenterades i februari – modern popenergi först och sedan en lång rad svenska popklassiker senare på kvällen.

Publiken bestod av en tydlig mix av åldrar. Danny lockade många som följt honom sedan E.M.D- och Melodifestivaltiden, medan Orup kunde plocka låtar ur en repertoar som varit en del av svensk pop sedan 1980-talet.

Det gjorde också att allsången sällan behövde någon större hjälp. Många av låtarna satt redan hos publiken.

Stenungsbaden har under flera år använts som sommararena för större konserter och fredagens kväll fortsatte den traditionen. Nöjet Konsert beskrev inför kvällen spelningen som den enda möjligheten under sommaren att se Orup och Danny under samma konsertkväll.

Utanför Stenungsbaden hade dessutom flera båtar lagt sig till rätta, vilket gav hela området en tydlig västkustkänsla med konserten som fond.

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Sommarkväll vid vattnet

Inramningen gjorde också sitt. Med scenen precis vid vattnet, en stor publik på strandplan och båtar utanför blev konserten lika mycket en sommarkväll vid havet som en vanlig spelning.

När Orup avslutade kvällen hade publiken fått flera timmar med svensk pop, allsång och två väldigt olika liveshower.

Och för den som inte ville gå hem när sista tonen klingat ut fortsatte kvällen vidare med afterparty och nattklubb på Stenungsbaden.