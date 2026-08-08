Lös häst ställde till det på länsväg 160

Flera bilister överraskades på lördagskvällen av en lös häst på länsväg 160 i höjd med Skåpesund. Under en tid påverkades trafiken när hästen stundtals befann sig mitt på vägen.
Det var vid 21-tiden som de första rapporterna kom om en häst som rörde sig längs länsväg 160.
Hästen ska periodvis ha befunnit sig ute i körbanan, vilket skapade trafikproblem och gjorde att bilister behövde sakta ner och vara extra uppmärksamma.
Trafikverket och polisen informerades om händelsen.
Vid 21.20-tiden kom uppgifter om att hästen åter var på väg tillbaka till stallet tillsammans med sin ägare.
Det finns inga uppgifter om att någon trafikolycka inträffade i samband med händelsen.
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https://nyhetersto.se/2026/08/08/just-nu-los-hast-pa-lansvag-160/