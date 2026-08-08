JUST NU: Rökutveckling från båt – Räddningstjänst larmade

STO-Området
Arkivbild/NYHETERsto

Räddningstjänsten larmades på lördagskvällen till en båt vid Mossholmen på Tjörn efter uppgifter om rökutveckling.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 8 augusti 2026 18:06 | Uppdaterad: 8 augusti 2026 19:15
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Larmet kom strax före klockan 18.

De första uppgifterna gjorde gällande att det kunde röra sig om en brand, men det visade sig handla om ett motorhaveri som orsakat rökutveckling.

Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. Ambulans är inte larmade.

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