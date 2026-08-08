JUST NU: Rökutveckling från båt – Räddningstjänst larmade

Räddningstjänsten larmades på lördagskvällen till en båt vid Mossholmen på Tjörn efter uppgifter om rökutveckling.
Larmet kom strax före klockan 18.
De första uppgifterna gjorde gällande att det kunde röra sig om en brand, men det visade sig handla om ett motorhaveri som orsakat rökutveckling.
Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. Ambulans är inte larmade.
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https://nyhetersto.se/2026/08/08/just-nu-rokutveckling-fran-bat-raddningstjanst-larmade/