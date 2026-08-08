Viltolycka med i Spekeröd – Passagerare fick nacksmärta

En personbil kolliderade med ett rådjur på länsväg 650 i Spekeröd vid lunchtid på lördagen. I vanliga fall brukar inte polisen åka på larm när det gäller viltolycka med rådjur.
Larmet kom klockan 11.39.
– En passagerare i bilen uppger nacksmärta och när det är eventuella personskador brukar polisen åka på de larmen, säger Christian Brattgård, polisens presstalesperson.
Det är inte känt om personen behövde akutvård i form av ambulans eller om personen själv uppsöker vårdenhet, uppger polisen till NYHETERsto.
Ingen räddningstjänst larmades till platsen. Rådjurets öde är inte känt.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/08/just-nu-viltolycka-med-i-spekerod-passagerare-fick-nacksmarta/