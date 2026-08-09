Man döms till fängelse efter våld, hot och förföljelse

En man döms till tio månaders fängelse för en rad brott, flera med koppling till Stenungsund. Bland annat döms han för misshandel, barnfridsbrott, olaga förföljelse och olaga hot.

Uddevalla tingsrätt har nu meddelat dom i ett omfattande mål där flera personer varit målsägande. Med hänsyn till ärendets känsliga karaktär väljer NYHETERsto att vara sparsamma med uppgifter som kan identifiera de inblandade.

Fortsatte kontakta kvinna trots kontaktförbud

En del av målet rör en kvinna som mannen tidigare haft en relation med. Efter hot beslutades om kontaktförbud, men enligt domen fortsatte mannen vid upprepade tillfällen att kontakta kvinnan.

Kontakterna skedde bland annat genom sms, Messenger, videosamtal och Swish. Händelserna pågick under flera veckor och mannen döms för olaga förföljelse.

Skadegörelse på Stenungsbaden

En av händelserna inträffade på Stenungsbaden. I samband med ett bråk slog mannen sönder en dörr på hotellet. Han erkände skadegörelsen och döms även att betala skadestånd till hotellet.

Senare greps mannen och i samband med polisens ingripande gjorde han motstånd och hotade en polis. Han döms därför också för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Flera våldsbrott

Domen omfattar även våld mot kvinnor i andra relationer. Mannen döms bland annat för misshandel och barnfridsbrott. I ett av fallen handlade det om en misshandel där en kvinna utsattes för slag och strypgrepp.

Döms till fängelse

Totalt döms mannen för bland annat två fall av misshandel, barnfridsbrott, olaga förföljelse, två fall av olaga hot, ofredande, skadegörelse, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Han frikänns från ett åtal om försök till misshandel.

Påföljden blir tio månaders fängelse. Mannen ska vara kvar i häkte tills straffet kan verkställas.

Han ska dessutom betala skadestånd till flera målsägande. Den största ersättningen är på 90 439 kronor, medan två andra målsägande tilldöms 8 000 kronor vardera.

Även Stenungsbaden får ersättning efter skadegörelsen på hotellet. Mannen ska betala 4 874 kronor för bland annat reparation av den skadade dörren och intäktsbortfall när hotellrummet inte kunde hyras ut

Domen kan överklagas.

Behöver du hjälp?

Är du utsatt för hot eller våld i en nära relation finns hjälp att få. Vid akut fara eller pågående brott – ring 112. I andra fall kan du kontakta polisen på 114 14.