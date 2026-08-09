Man döms till fängelse efter våld, hot och förföljelse

En man döms till tio månaders fängelse för en rad brott, flera med koppling till Stenungsund. Bland annat döms han för misshandel, barnfridsbrott, olaga förföljelse och olaga hot.
Uddevalla tingsrätt har nu meddelat dom i ett omfattande mål där flera personer varit målsägande. Med hänsyn till ärendets känsliga karaktär väljer NYHETERsto att vara sparsamma med uppgifter som kan identifiera de inblandade.
Fortsatte kontakta kvinna trots kontaktförbud
En del av målet rör en kvinna som mannen tidigare haft en relation med. Efter hot beslutades om kontaktförbud, men enligt domen fortsatte mannen vid upprepade tillfällen att kontakta kvinnan.
Kontakterna skedde bland annat genom sms, Messenger, videosamtal och Swish. Händelserna pågick under flera veckor och mannen döms för olaga förföljelse.
Skadegörelse på Stenungsbaden
En av händelserna inträffade på Stenungsbaden. I samband med ett bråk slog mannen sönder en dörr på hotellet. Han erkände skadegörelsen och döms även att betala skadestånd till hotellet.
Senare greps mannen och i samband med polisens ingripande gjorde han motstånd och hotade en polis. Han döms därför också för hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.
Flera våldsbrott
Domen omfattar även våld mot kvinnor i andra relationer. Mannen döms bland annat för misshandel och barnfridsbrott. I ett av fallen handlade det om en misshandel där en kvinna utsattes för slag och strypgrepp.
Döms till fängelse
Totalt döms mannen för bland annat två fall av misshandel, barnfridsbrott, olaga förföljelse, två fall av olaga hot, ofredande, skadegörelse, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Han frikänns från ett åtal om försök till misshandel.
Påföljden blir tio månaders fängelse. Mannen ska vara kvar i häkte tills straffet kan verkställas.
Han ska dessutom betala skadestånd till flera målsägande. Den största ersättningen är på 90 439 kronor, medan två andra målsägande tilldöms 8 000 kronor vardera.
Även Stenungsbaden får ersättning efter skadegörelsen på hotellet. Mannen ska betala 4 874 kronor för bland annat reparation av den skadade dörren och intäktsbortfall när hotellrummet inte kunde hyras ut
Domen kan överklagas.
Behöver du hjälp?
Är du utsatt för hot eller våld i en nära relation finns hjälp att få. Vid akut fara eller pågående brott – ring 112. I andra fall kan du kontakta polisen på 114 14.
Här finns Nummer för dig som behöver någon att prata med eller behöver hjälp:
Hjälplinjen – Stöd vid psykisk ohälsa
90 390
MIND Självmordslinjen
90 101
Brottsofferjouren
116 006
BRIS Barnens hjälptelefon
116 111
BRIS Vuxentelefon
0771-50 50 50
Jourhavande medmänniska
08-702 16 80
Välja att sluta – För våldsutövare
020 – 555 666
GAPF – Stöd för hedersrelaterat våld & förtryck
0700 – 00 93 78
Anonyma Alkoholister
08 – 720 38 42
Anonyma Narkomaner
0771 – 13 80 00
Kvinnofridslinjen
020-505050
Mansjouren
08 – 30 30 20
Kvinnojouren Stenungsund
0723-748060, 0723-748000
Socialjour
Akuta ärenden som inte kan vänta till ordinarie socialtjänst har öppet.
Stenungsund och Tjörn
031-365 87 00
Orust
0522-69 74 44
Ätstörningslinjen
020 – 20 80 18
Maana
Nätbaserad verksamhet som vänder sig till alla som identifierar sig som tjej i ålder 12–20 år.
www.maana.se
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/08/09/man-doms-till-fangelse-efter-vald-hot-och-forfoljelse/