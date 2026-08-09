Seglarfesten drar igång – En hel vecka med Tjörn Runt

Imorgon måndag inleds Tjörn Runt-veckan. Under sju dagar väntar segling, aktiviteter, livemusik och folkfest innan veckan kulminerar med Tjörn Runt by COWI på lördagen och Lilla Tjörn Runt på söndagen.

Text: Mikael Berglund Dela

Tjörn Runt är sedan länge en av sommarens stora händelser i STO-området. Stenungsunds Segelsällskap står bakom arrangemanget och årets vecka drar igång redan på måndagsmorgonen med träningsläger för unga jolleseglare.

Sedan fylls veckan successivt på med prova-på-segling, start- och målövningar, after sail och musik innan de stora seglingarna tar över till helgen.

Tjörn Runt seglas på lördag

Höjdpunkten blir Tjörn Runt by COWI lördagen den 15 augusti. Första starten går klockan 09 på Askeröfjorden och deltagarna seglar medsols runt Tjörn med målgång på Stigfjorden.

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Tävlingen lockar allt från rutinerade kappseglare till fritidsseglare. Även Cruising-klassen finns kvar för deltagare utan mätbrev eller medlemskap i en segelklubb. De seglar den klassiska banan och får en egen resultatlista.

Tjörn Runt har sina rötter i 1963, då idén om att kappsegla runt ön föddes under ett kräftkalas i Stenungsund. Sedan dess har arrangemanget vuxit till en av västkustens stora seglar- och publikfester.

Bra platser för publiken

Man behöver inte själv sitta i en segelbåt för att vara med om Tjörn Runt.

Vid starten finns bra möjligheter att följa båtarna från bland annat Stenungsön och Almön. När fältet sedan når södra Tjörn är Kårevik, Rönnäng och området kring Dyrön bra publikplatser.

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Klädesholmen är ett annat alternativ, medan Kyrkesund brukar bjuda på en av tävlingens mest spektakulära passager när båtarna kommer nära land. Där finns också speaker mellan klockan 11 och 14.

Fest även på land

Tjörn Runt-veckan handlar samtidigt om betydligt mer än själva kappseglingen.

På onsdagen och torsdagen arrangeras prova-på-jollesegling vid Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus. Det blir också livemusik på Kookaburra.

På torsdagskvällen genomförs start- och målövningen för Tjörn Runt, med mål vid Lilla Brattön. Därefter blir det after sail med grillbuffé på Elviras Skärgårdskrog.

Fredagen blir en uppladdningsdag med registrering, skepparträff och warm up på Kookaburra.

Festligheter efter målgång

När seglarna börjar komma i mål på lördagen fortsätter festen på land.

På Kookaburra blir det after sail mellan klockan 16 och 21 med Partypatrullen och DJ Niklas Feldt. På Tjörnbro Arena hålls regattamiddag från klockan 19 och klockan 21 väntar prisutdelning.

För den som fortfarande har energi kvar fortsätter kvällen på Stenungsbaden, där det blir nattklubb med Partypatrullen fram till klockan 02.

De unga seglarna avslutar veckan

Seglarveckan tar inte slut med Tjörn Runt. På söndagen är det dags för både Lilla Tjörn Runt och Stenungsön Runt.

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Lilla Tjörn Runt är ungdomarnas egen distanssegling med jollar runt Stenungsön. Första starten går klockan 12. Stenungsön Runt startar en halvtimme tidigare, klockan 11.30.

Måndag 10 augusti

09.00–15.00 Träningsläger för jollar inför Lilla Tjörn Runt

Kväll: Aktiviteter för barn på Tjörnbro Arena med bland annat trampolinpark, utomhuspool och eventhall

Tisdag 11 augusti

09.00–15.00 Träningsläger för jollar inför Lilla Tjörn Runt

18.30 Start- och målgruppsövning inför Lilla Tjörn Runt

Kväll: Prova på-aktiviteter på hav och land, trampolinpark, uppvärmd pool och lekytor på Tjörnbro Arena

Onsdag 12 augusti

10.00–16.00 Prova-på-jollesegling vid Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus

17.00–21.00 Livemusik på Kookaburra

Torsdag 13 augusti

10.00–16.00 Prova-på-jollesegling vid Stenungsunds Segelsällskaps klubbhus

17.00–21.00 Livemusik på Kookaburra

18.30–21.00 Start- och målövning inför Tjörn Runt by COWI, med mål vid Lilla Brattön

19.30 After sail med grillbuffé på Elviras Skärgårdskrog, Lilla Brattön. Öppet för alla, förbokning krävs

Fredag 14 augusti

12.00–22.00 Warm up på Kookaburra, DJ från klockan 15

15.00–21.00 Registrering till Tjörn Runt by COWI

20.30 Skepparträff för Tjörn Runt-seglarna hos Stenungsunds Segelsällskap

Lördag 15 augusti

07.00–09.00 Registrering till Tjörn Runt by COWI

09.00 Första start i Tjörn Runt by COWI

09.00–10.00 Speaker på Almön med information om deltagarna vid starten

11.00–14.00 Speaker i Kyrkesund

16.00–21.00 Aftersail på Kookaburra med Partypatrullen och DJ Niklas Feldt

19.00 Regattamiddag på Tjörnbro Arena

20.00 Mållinjen för Tjörn Runt stänger

21.00 Prisutdelning på Tjörnbro Arena

22.00–02.00 Nattklubb på Stenungsbaden med Partypatrullen

Söndag 16 augusti

08.30–10.30 Registrering till Lilla Tjörn Runt

08.30–10.00 Registrering till Stenungsön Runt

10.15 Rorsmansmöte för Stenungsön Runt

10.45 Rorsmansmöte för Lilla Tjörn Runt

11.30 Första start i Stenungsön Runt

12.00 Första start i Lilla Tjörn Runt

Cirka 15.30 Prisutdelning för Lilla Tjörn Runt hos Stenungsunds Segelsällskap

Efter seglingen: Prisutdelning för Stenungsön Runt på Bistro Beo

Observera: Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. Det aktuella programmet uppdateras löpande av Stenungsunds Segelsällskap. Det arrangeras även festligheter runt om i Stenungsund i samband med seglartävlingen, detta ligger utanför de officiella programmet.