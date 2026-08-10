Annorlunda larm för räddningstjänsten – Pojke fastnade i staket

Räddningstjänsten fick ett något annorlunda uppdrag i Hallerna Stenungsund under måndagsförmiddagen. En pojke hade fastnat i ett staket och man behövde hjälp på plats för att få loss honom på ett säkert sätt.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 09.58.

Enligt initiala uppgifter i larmsamtalet ska en pojke ha fastnat med foten i ett stålstaket. Räddningstjänsten åkte till platsen och kunde efter snabbt hjälpa pojken loss från staketet.

Strax efter klockan 10.20 meddelade räddningstjänsten att pojken var fri.

Någon ambulans behövde inte larmas ut då det initialt inte fanns behov av akut sjukvård.