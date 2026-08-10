Döms efter olovlig körning med lastbil i Skärhamn

En man på Tjörn döms av Uddevalla tingsrätt för olovlig körning efter att ha kört lastbil i Skärhamn utan att ha rätt behörighet.
Händelsen inträffade den 27 maj.
Mannen, som är i 35-årsåldern erkände gärningen i polisförhör och tingsrätten avgjorde målet utan huvudförhandling. Erkännandet fick stöd av bland annat fordons- och körkortsuppgifter.
Påföljden blev 30 dagsböter om 500 kronor, totalt 15 000 kronor.
Domen kan överklagas.
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https://nyhetersto.se/2026/08/10/doms-efter-olovlig-korning-med-lastbil-i-skarhamn/