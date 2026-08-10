Larm om brand i byggnad – Låda börjat brinna

Räddningstjänsten larmades på måndagseftermiddagen till en befarad brand i en villa på Uppgårdsvägen i Stenungsund.

Larmet kom klockan 13.23.

De första uppgifterna gjorde gällande att ett par kartonger hade börjat ryka, men på plats fanns även misstanke om att branden kan ha startat i en låda med batterier. Den exakta orsaken är ännu inte fastställd.

-Det ska vara rökutveckling men inga öppna lågor. Enligt uppgift är det papper och kartonger som brinner, uppgav SOS Alarm Händelseinformation i ett inledande skede.

En person som befann sig i bostaden hade hört en smäll och lyckades själv släcka det som börjat brinna innan räddningstjänsten kom fram.

Ingen person skadades och någon ambulans behövde inte skickas till platsen.

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