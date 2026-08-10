PRIO Second Hand öppnar tredje butik – Lek och fritid

PRIO Second Hand fortsätter att växa i Stenungsund. I november öppnar verksamheten sin tredje butik, den här gången med fokus på lek och fritid. Den nya lokalen ligger på Sävgatan 8, precis intill de befintliga butikerna.

Text: Mikael Berglund Dela

Expansionen blir nästa steg i en utveckling som gått snabbt sedan verksamheten startade under namnet Alla Barn Second Hand i en mindre lokal på Doterödsvägen i februari 2020. Butiken växte snart ur lokalerna och flyttade till området mellan ICA Kvantum och Willys, samtidigt som sortimentet breddades från barnkläder och leksaker till även dam- och herrkläder.

Tredje butiken på sex år

Förra hösten tog PRIO ytterligare ett steg när en ny butik med fokus på hem och hushåll öppnade i en intilliggande lokal. Då växte verksamheten till omkring 600 kvadratmeter butiksyta.

Nu är det alltså dags igen.

Nu tar man över Sävgatan 8, där tidigare Stenungsunds Mur & Skorstensteknik huserat. Bild: Ytterbygg.

Den tredje butiken öppnar på Sävgatan 8 och ska helt fokusera på lek och fritid. Tanken är att ge den populära avdelningen mer utrymme och samtidigt frigöra plats i den stora butiken.

David och Johanna Roskvist, PRIO Second Hand Stenungsund. Foto: NYHETERsto.

– Vi är väldigt glada över att kunna ta nästa steg och öppna vår tredje butik. Lek och fritid är ett område som är väldigt populärt och det känns väldigt bra att kunna satsa ännu mer på denna avdelning, säger David och Johanna på PRIO Second Hand.

Mer barnkläder och gravidkläder

När lek- och fritidssortimentet får en egen butik kommer även innehållet i den stora butiken att förändras.

PRIO planerar att utöka sortimentet av ytterkläder och skor för barn samt ge större plats åt mamma- och gravidkläder.

– Genom att samtidigt bredda sortimentet i vår stora butik kan vi erbjuda ännu mer till våra kunder. För oss handlar det om att ge saker ett längre liv och göra hållbara val både enkelt och roligt, säger David och Johanna.

Från 500 till tusentals inlämnare

PRIO arbetar med kommissionsförsäljning där privatpersoner lämnar in varor som butiken sedan säljer. Antalet personer som lämnade in kläder och prylar har vuxit från omkring 500 under det första året till över 3 000 inlämnare per månad. Omsättningen hade samtidigt tredubblats jämfört med det första verksamhetsåret.

Verksamheten har också uppmärksammats av Stenungsunds kommun. Under namnet Alla Barn Second Hand fick butiken kommunens miljöpris 2021 för sitt arbete med återbruk och hållbar konsumtion.

Utökar öppettiderna

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I samband med expansionen får även Hembutiken längre öppettider och kommer framöver att följa samma tider som den stora butiken på Gärdesvägen 12.

Den nya butiken för lek och fritid planeras öppna under november 2026.