Bråk i centrala Stenungsund – Ölburk kastades i ansiktet

En person ska ha blivit slagen på armen och fått en ölburk kastad i ansiktet i samband med ett bråk i centrala Stenungsund på tisdagseftermiddagen.
Händelsen inträffade vid 14.10-tiden.
Polisen åkte till platsen och kontrollerade de inblandade personerna. Efter händelsen upprättades en anmälan om ringa misshandel.
Ingen var efter händelsen i behov av akutvård på plats.
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https://nyhetersto.se/2026/08/11/brak-i-centrala-stenungsund-olburk-kastades-i-ansiktet/