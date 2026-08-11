Brand i kabeltrumma spred sig till terrängen

Tidigt på tisdagsmorgonen larmades räddningstjänsten till Uppgårdsvägen i Stenungsund efter att en kabeltrumma börjat brinna. Branden hade även spridit sig till terrängen.
Larmet kom klockan 04.14 och gällde området i höjd med ICA Stenungshallen.
– Det är en kabeltrumma som brinner och det har spridit sig lite till terrängen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
Räddningstjänsten skickade ett resursanpassat paket till platsen för att släcka branden och förhindra ytterligare spridning.
Orsaken till branden är inte känd.
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https://nyhetersto.se/2026/08/11/kabeltrumma-brann-pa-uppegardsvagen/