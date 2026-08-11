Stenungsundsbo döms för rattfylleri i Strömstad

En man från Stenungsunds kommun döms för rattfylleri efter att ha kört bil alkoholpåverkad i Strömstad. Påföljden blir dagsböter.

Händelsen inträffade i juni 2026.

Mannen körde personbil och hade efter färden en alkoholkoncentration på 0,12 milligram alkohol per liter utandningsluft motsvarar ungefär 0,24 promille i blodet.

Erkände rattfylleriet

Mannen, som är i 60-årsåldern och hemmahörande i Stenungsunds kommun, erkände gärningen i polisförhör.

Uddevalla tingsrätt ansåg att erkännandet tillsammans med analysresultatet gjorde det styrkt att mannen gjort sig skyldig till rattfylleri. Målet kunde avgöras utan huvudförhandling.

Påföljden bestämdes till 40 dagsböter om 50 kronor, totalt 2 000 kronor. Han ska dessutom betala 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Domen kan överklagas.