UTOMHUSBIO: Sagan om ringen visas under bar himmel

Det är dags för årets utomhusbio på Tjörn. Tisdagen den 18 augusti visas fantasyklassikern Sagan om ringen på storbildsskärm i Skärhamn – och besökarna kan ta med stol, filt, bil eller EPA-traktor och slå sig ner för en filmkväll under bar himmel.

Visningen är en del av Tjörns kommuns sommarlovsaktiviteter för barn och unga, men även övriga är välkomna.

Filmen börjar klockan 21.30 och visas på parkeringen en bit upp från Team Sportia i Skärhamn. Arrangemanget har fri entré.

Fantasyklassiker på storbild

Sagan om ringen är den första filmen i trilogin om hoben Frodo, som får i uppdrag att föra den mäktiga ringen till Domedagsklyftan för att förstöra den.

På vägen får han sällskap av ett brokigt följe och färden genom Midgård utvecklas till ett äventyr fyllt av både faror och stora prövningar.

Filmen har 11-årsgräns, men barn från sju år får se den i vuxens sällskap.

Ta med stol – eller bilen

Upplägget gör att besökarna själva väljer hur de vill se filmen. Det går att ta med egen stol eller filt, men det går också att parkera bilen eller EPA-traktorn och följa visningen därifrån.

Filmkvällen pågår ungefär mellan klockan 21.30 och 00.30.

EVENEMANG: Utomhusbio i Skärhamn

När: Tisdag 18 augusti, klockan 21.30–00.30

Film: Sagan om ringen

Plats: Parkeringen cirka 100 meter upp från Team Sportia i Skärhamn

Åldersgräns: 11 år, eller från 7 år i vuxens sällskap

Entré: Fri entré

Även utomhusbio i Stenungsund

Två dagar senare, den 20 augusti, blir det också utomhusbio i Stenungsund, något NYHETERsto berättat om tidigare. Då visas två filmer på gräsplanen bredvid skateparken vid Kristinedalskolan i Hasselbacken.

Först ut klockan 18.00 är den animerade filmen Flow. Klockan 20.00 visas därefter Barbie the Movie. Även där är det fri entré och besökarna uppmanas att ta med egen picknickfilt eller solstol.