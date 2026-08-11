VILTOLYCKA: Kolliderade med älg

En personbil kolliderade med en älg på länsväg 774 i Myckleby på Orust tidigt på tisdagsmorgonen. Ingen person skadades i olyckan.

Text: Mikael Berglund Dela

Polisen, som tog emot samtalet registrerade ärendet klockan 06.16.

Älgen ska ha kommit från sidan och kolliderat med personbilen. Trots sammanstötningen klarade sig personerna i bilen utan skador.

Efter olyckan kallades en eftersöksjägare ut för att söka efter älgen.

Fler viltolyckor när hösten närmar sig

Vi går nu mot den tid på året då risken för vilt på vägarna ökar. När morgnarna blir mörkare sammanfaller gryning och skymning i större utsträckning med tider då många är ute i trafiken.

Älg, rådjur och annat vilt är dessutom ofta som mest aktiva kring gryning och skymning. Bilister bör därför vara extra uppmärksamma, framför allt på vägar genom skogs- och jordbruksområden.

Ser man ett djur vid vägkanten är det också viktigt att sänka hastigheten – fler djur kan följa efter.

Vid en kollision med bland annat älg, rådjur, hjort eller vildsvin ska olyckan anmälas till polisen och platsen där djuret försvann markeras för att underlätta eftersöket.