Beredskapsmässa arrangeras på Tjörn i höst

Hur klarar du dig om elen försvinner, betalningarna slutar fungera eller samhället utsätts för en större störning? I september arrangeras Beredskapsmässan Tjörn 2026 i Skärhamn, där både barn och vuxna får möjlighet att lära sig mer om hur man kan förbereda sig inför en kris.

Mässan arrangeras lördagen den 26 september av Tjörns kommun tillsammans med lokala aktörer och är en del av arbetet under den årliga Beredskapsveckan.

Under tre timmar samlas myndigheter, organisationer, företag och lokala aktörer för att informera om allt från totalförsvar och sjukvård till ekonomi och den enskildes egen beredskap.

Säkerhetsläget och totalförsvaret

På scenen medverkar bland andra försvarsdirektör Andreas Arvidsson, som ska berätta om Sveriges säkerhetsläge och totalförsvaret.

Tjörns Sparbanks Hans Tideman kommer att prata om hur betalningar och den privata ekonomin kan påverkas vid en kris, medan Västra Götalandsregionen berättar om sjukvårdens beredskap.

Även räddningstjänsten medverkar och berättar om sitt arbete vid större kriser och samhällsstörningar.

Kommunen svarar på frågor

Tjörns kommun kommer att finnas på plats med ett eget tält där besökarna kan träffa medarbetare som arbetar med trygghet, säkerhet och beredskap.

På mässområdet kommer även lokala matproducenter och andra utställare att finnas på plats. Tanken är att visa hur både det offentliga, näringslivet och den enskilde invånaren är delar av samhällets samlade beredskap.

Ta Beredskapsmärket

För den som vill prova sina kunskaper praktiskt anordnas en särskild beredskapsbana.

Både barn och vuxna kan genomföra olika utmaningar inom säkerhet och krisberedskap och därefter ta Beredskapsmärket.

Kommunens budskap inför mässan är att beredskap inte handlar om att vara rädd, utan om att vara förberedd.

Fler utställare söks

Företag, föreningar och organisationer som vill delta som utställare kan fortfarande anmäla intresse. Kontaktperson är projektledaren Lotta Nilsson.