Bilbatteri exploderade vid sopstation på Almön

Ett stort räddningspådrag larmades på onsdagskvällen till Almön efter uppgifter om en explosion utomhus. Det visade sig senare att ett bilbatteri hade exploderat i anslutning till en sopstation.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 19.41 och räddningstjänsten skickades till platsen.

De första uppgifterna gjorde gällande att det kunde röra sig om en explosion och ett skarpt meddelande gick ut till allmänheten i SOS-appen.

– Det är ingen explosion. SOS Alarm har varit för snabba på knappen och allmänheten kan andas ut. Det vi har fått till oss är att det är någon form av sophus som brinner och eventuellt en hög smäll i samband med det, uppgav polisen till NYHETERsto strax efter larmet.

Bilbatteri hade exploderat

Strax efter klockan 20 kom nya uppgifter från räddningstjänsten.

Det visade sig då att ett bilbatteri hade exploderat utomhus i anslutning till sopstationen och det brann så kraftigt att det såg ut som att det var sophuset som brann. Räddningstjänsten arbetade på platsen med att släcka batteriet och säkra området.

Explosionen ska inte ha orsakat några personskador eller andra skador.