Otjänligt vatten på Getskärs badplats – Avråder från bad

Provtagning vid Getskärs badplats visar att badvattnet är otjänligt. Stenungsunds kommun avråder därför från bad tills nya provsvar visar att vattenkvaliteten har förbättrats.
Kommunen tar regelbundet vattenprover vid flera av de kommunala badplatserna för att kontrollera badvattenkvaliteten.
Det senaste provsvaret från Getskär visar alltså värden som innebär att vattnet klassas som otjänligt.
Kommunen kommer att uppdatera informationen när nya provsvar finns tillgängliga.
Fakta:
🟢 Tjänligt vatten
Badvattnet uppfyller myndigheternas kvalitetskrav och kan användas för bad utan särskilda restriktioner.
🟡 Tjänligt med anmärkning
Badvattnet kan innehålla förhöjda halter av bakterier eller andra avvikelser, men bedöms fortfarande vara säkert att bada i. Kommunen följer utvecklingen med nya prover.
🔴 Otjänligt vatten
Badvattnet innehåller för höga halter av bakterier och bad avråds. Den som sväljer vattnet riskerar att bli sjuk, särskilt barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.
Vattenkvaliten på badplatser
På Havs- och vattenmyndighetens webbplats redovisas bland annat vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information för respektive badplats. Det är kommunerna som ansvarar för provtagning och insamling av den data som ligger till grund för informationen – www.havochvatten.se/badplats
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https://nyhetersto.se/2026/08/12/otjanligt-vatten-pa-getskars-badplats-avrader-fran-bad/