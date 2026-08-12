Trasig badramp vid Nösnäs – Badande uppmanas vara försiktiga

Badrampen på Nösnäs badplats har gått sönder och blivit instabil. Stenungsunds kommun uppmanar därför badande att vara försiktiga fram till dess att rampen kan tas upp för översyn och lagning.

Text: Mikael Berglund Dela

Det är fortfarande mitt i badsäsongen och många söker sig till kommunens badplatser under sensommaren. Vid Nösnäs ligger badtemperaturen just nu runt 18 grader, vilket gör att badplatsen fortsatt används flitigt.

Badrampen är en viktig del av tillgängligheten på platsen, inte minst för personer som behöver extra stöd för att ta sig i och ur vattnet.

Kommunen planerar att ta upp rampen under vecka 35 för översyn och reparation. Fram till dess finns den kvar på plats, men eftersom den är instabil uppmanas badgäster att vara försiktiga.

Även Hawaii saknar badramp

Samtidigt är badrampen vid närliggande Hawaii badplats inte tillgänglig under den här sommaren, något NYHETERsto rapporterat om tidigare.

När den rampen skulle läggas i inför badsäsongen upptäcktes omfattande brister och kommunen bedömde att den inte längre kunde användas på ett säkert sätt. En ny lösning planeras i stället inför badsäsongen 2027.

Tidigare har kommunen hänvisat personer som behöver en tillgänglighetsanpassad badramp just till Nösnäs havsbad. Där finns även asfalterad gångväg, anpassad toalett och parkering.

Kommunen återkommer med information när rampen på Nösnäs är reparerad och åter på plats.